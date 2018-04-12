Dövizdeki hareketliliğin sebebini Merkez Bankası'da bilmiyor!

Merkez Bankası Başkanı bugün kürsüye çıktı ve "Dövizde bir hareketlilik var ama sebebini araştırıyoruz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için 'atak' dedi ve bu atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi.

"Araç bağımsızlığımız var. Atmamız gereken adımları atarız." diye konuşan Çetinkaya enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, "Çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu" söyledi.

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini kaydeden Çetinkaya şöyle konuştu:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.

Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA