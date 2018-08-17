Donald Trump: ''Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz''

Donald Trump, Papaz Brunson'un bırakılmaması nedeniyle Türkiye ile ilişkileri azaltacaklarını söyledi.

Rahip Brunson'un bırakılması için Türkiye ekonomisine saldıran ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 02.30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinden Türkiye’ye mesajlar yolladı.

Trump mesajında yine Papaz Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi:

"MUHTEŞEM RAHİBİ TUTUKLU TUTUYORLAR"



"Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar.''

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ AZALTIYORUZ"



''Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."

Kaynak: Ajanslar