Donald Trump, 'Dünya Ticaret Örgütü'ne tehdit savurdu: Örgütten çekilirim
ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Trump bu sefer de Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kendine çeki düzen vermemesi durumunda örgütten çekileceğini söyleyerek tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Dünya Ticaret Örgütü hizaya girmezse' ABD'nin örgütten ayrılabileceğini söyledi.
DTÖ'DEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETTİ
Bloomberg'e konuşan Trump "DTÖ kendine çeki düzen vermezse, örgütten çekilirim" ifadesini kullandı.
Trump, DTÖ'nün yöntemini değiştirmesi gerektiğini, örgütün bir süredir Washington'a 'çok kötü davrandığını' öne sürdü.
Kaynak: Ajanslar