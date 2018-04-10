"Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirirken, kendisini Don Kişot'a benzetti.

Ümit Özat, kırmızı-siyahlı takımın 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkür ederek başladı.

"ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, "Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız."diye konuştu.

"DON KİŞOT GİBİ YEL DEĞİRMENLERİYLE SAVAŞIYORUZ"

Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair ise, "Konuştuklarımız Fatih Hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ TAKIMLARA ÇELME

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısında ilk 5'teki takımlardan sadece Beşiktaş'a yenildi. Özat'ın öğrencileri, Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

Kaynak: Ajanslar