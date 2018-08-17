Doları bitirecek yeni para birimi yolda

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov tarafından yapılan açıklamaya göre BRICS ülkeleri yeni para birimi üzerinde görüşüyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını söyledi.

'ALTERNATİF DÜNYA PARA BİRİMİ'

BRICS'e özel para birimi yaratmanın iyi bir olasılık olduğuna işaret eden Aksakov, BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını ve dünya endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çekti. Aksakov, “Alternatif bir dünya para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir. Bu Washington'a bağlı” ifadesini kullandı.

ORTAYA ÇIKTIĞI AN DOLAR ÖNEMİNİ KAYBEDECEK

Şimdiden bile çok sayıda ülkenin doları reddetmeye başladığını vurgulayan Aksakov, Çin'in petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanmaya başladığını, Türkiye'nin altın rezervlerini ABD'den çektiğini ve Rusya'nın ABD varlıklarına yatırımını azalttığını belirtti. Baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını ifade eden Aksakov, “Ne zaman (dolara) alternatif yeni bir dünya para birimi ortaya çıkarsa, dolar önemini kaybedecektir” dedi.

TÜRKİYE'YE DESTEK

Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky de Rusya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti. Türk lirasının değer kazanmaya başlamasından memnun olduklarını dile getiren Slutsky, Türkiye'nin bu zorlukla başa çıkmada gereken siyasi istikrar ve entelektüel güce sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar