Dolardan tarihi rekor!

Dolar kuru yeni günde 4.0664 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi.

Dün rekor üzerine rekor kıran dolar/TL, 4.0664 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/kuru saat 10.13 itibarıyla 4.0602 TL'de hareket ediyor. Euro/TL ise en yüksek 4.9776 TL'yi görürken şu dakikalarda 4.9673 seviyesinde...

Dolar endeksi 90,21 seviyesinde, euro/dolar paritesi de 1.2230 seviyesinde bulunuyor. Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken, dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor. İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi, yüzde 0,62 yükselişle 14.52 seviyesinde bulunurken, gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 0,91 yükselişle 13.24 seviyesinde hareket ediyor. Bugün, ABD'de istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 178 bin, işsizlik oranını yüzde 4,0 olacağı tahmin ediliyor. Bu arada Çin piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı.

Kaynak: Ajanslar