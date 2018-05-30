Dolara 'Şimşek' darbesi: Londra'da 'biz bu oyunu bozarız' mesajı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'dan dönüşte dolara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londratemaslarının ardından twitter'dan paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı açıklamalarda ekonomide yeniden dengelenme süreci başladığını ve Londra'daki temaslarında yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu belirtirken reformları daha da hızlandıracaklarının bilgisini verdi. Ayrıca Şimşek, Cari açık ve enflasyon ile mücadelenin birinci sırada olduğunu aktardı.



AÇIKLAMALARIN ARDINDAN DOLAR 4,50'NİN ALTINA İNDİ

Dolar/TL yüzde 1'in üzerinde düşüşle 4.50'nin altına geriledi.

Haftalık bazda dolar karşısında yüzde 4.13 artıda bulunan TL, 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Dolar/TL, bugünkü işlemlerde kademeli düşüşle 4.48'e kadar geriledi.

Yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yatırımcılara güven vermesi, TL'nin yükselişinde etkili oldu.

Kaynak: ajanslar