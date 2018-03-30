Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum

Dolar 3,9500 liradan, avro 4,8630 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9500 liradan, avro 4,8630 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,9480 liradan alınan dolar, 3,9500 liradan satılıyor. 4,8610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8950 lira olmuştu.

Ekonomi 29 Mart 2018 08:29 Dün Tarihi Zirveyi Gören Doların Son DurumuDolar kuru dün 4 lirayı görmesinin ardından yeni güne de bu seviyelerde başladı. Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4 liranın üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Ajanslar