İNGİLİZ KANALI BLOOMBERG TV İTİRAF ETTİ

Dış güçlerin Türkiye’ye karşı ekonomi operasyonu devam ediyor: Dolar 4.80 oldu

Son 1 ayda Türk Lirası dolar karşısında resmen eridi. Mayıs ayı içinde Türk Lirasıyüzde yirmiden fazla değer kaybetti.

Euro ise 5.6887 ile tarihi rekorunu kırdı. Rekor kıran euro şu sıralarda 5.6182 civarında seyrediyor.

Artan döviz fiyatları altın fiyatlarını da vurdu. Gram altın 198.255 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 330 liraya, tam altın 1320 liraya kadar yükseldi.

İNGİLİZ KANALI BLOOMBERG TV İTİRAF ETTİ

İngiliz televizyon kanalı Bloomberg TV, Dolar’ın yükselişindeki temel faktörün Türkiye ekonomisinin kötü olması değil, yabancı yatırımcıların Türkiye siyasetinde Erdoğan’ı istememesi şeklinde yorumladı.

Kaynak: Ajanslar