Dolar Ne Kadar Oldu ? (19 Mart 2018)

Türk Lirası karşısında Euro ve Dolar değer kazanmaya devam ediyor. Peki haftanın ilk işlem gününde dolar ne kadar oldu ?

19 Mart Dolar Ne Kadar Oldu

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde3.94 ü görerek 3.95 sınırına yaklaştı. Euro ve sterlin ise yeni tarihi zirvesini gördü

Yaşanan Jeopolitik ve siyasi endişeler, yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri ile geçtiğimiz hafta döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş haftanın kritik gündem maddesi olan Fed'in kritik faiz kararı öncesi devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,94 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9488 seviyesini görerek 30 Kasım 2017'den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL saat 14.34 itibarıyla 3.9477 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL 22 Kasım 2017'de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Dolar endeksi 89,88 seviyesinde bulunurken, euro/dolar ise 1.2298 seviyesinde...

STERLİN VE EURO'DAN YENİ REKORLAR

Euro/TL tarihi rekorunu 4.8510 seviyesine taşırken, şuanda 4.8501 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5.5360 ile tarihi rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.5436 seviyesinde bulunuyor.