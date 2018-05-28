Dolar haftaya büyük düşüşle başladı

Dolar geçtiğimiz haftayı 4.70 TL seviyesinden tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde sert gerileyerek 4.61 TL'nin altını gördü.

Geçtiğimiz haftayı 4.70 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 4.66 TL seviyesinden başlarken sonrasında gerilemeye devam etti. Dolar, saat 09.28 itibarıyla TL karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybı yaşarken 4.6307 seviyesinde hareket ediyor.

Kurun gerilemesinde, Merkez Bankası'nın sadeleştirmeye geçmek üzere olduğu ve haftalık repodan fonlamaya geri döneceği mesajları etkili olduğu belirtiliyor.

Dolar/TL, sert dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta çarşamba günü 4.9253 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından, Merkez Bankası'ndan gelen hamlelerle sert düşerek 4.54 seviyesine kadar gerilemişti.

Kaynak: ajanslar