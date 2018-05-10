Dolar düşüşe geçti

4,37 seviyelerine çıkarak dün rekor tazeleyen dolarda düşüş bugün yapılacağı açıklanan sürpriz ikinci toplantı kararı ile hızlandı.

Bir çok etkenin yanı sıra özellikle ABD'de faizlerin yükselmesinden kaynaklı yükselişe geçerek rekor üzerine rekor kıran dolarda ibre dün itibariyle tersine döndü.

MÜDAHALE VE ZİRVE HABERİ DÜŞÜŞE GEÇİRDİ



Merkez Bankası'nın ikinci müdahalesi ile dolarda yaşanan düşüş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de ekonomi kurmaylarını toplama kararı ile daha da hızlandı. Dün sabah saatlerinde 4,37 seviyelerini aşarak rekor tazeleyen dolar müdahale ve toplantı kararı ile 4,27 seviyelerine kadar geriledi.

2.5 SAAT SÜRDÜ

Dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanı sıra Merkez Bankası, BDDK ve SPK başkanlarının da katıldığı toplantı 2.5 saat sürdü.

KUR BASKISINA MESAJ

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada döviz kuru baskısına yönelik, Merkez Bankası'nın elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edeceğine yönelik mesaj verildi.

İKİNCİ SÜRPRİZ TOPLANTI

Bu mesaj ile yeni güne sakin başlayan dolar TCMB, SPK, BDDK ve Hazine yöneticilerinin katılacağı ikinci ekonomi toplantısının yapılacağı haberi ile tekrardan düşüşe geçti.

4,22 SEVİYELERİNE İNDİ

Dolar/TL, saat 16.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 4,22 seviyelerine indi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 5,0505, sterlin/TL de yüzde 1,40 düşüşle 5,7265'ten işlem gördü.

Kaynak: Ajanslar