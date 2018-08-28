Dolar 6 liranın üzerinde dalgalanmaya devam ediyor

Dün 6.30'u gören dolar/TL kuru, yeni güne 6.20 seviyesinde başladı.

Bankalararası piyasada dolar kuru, 6.20 lira civarında hareket ediyor.

Kur dün gün içinde 6,30'a kadar yaklaşmştı.

Euro/TL de 7,20'nin altında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD ve Meksika'nın NAFTA anlaşmasını değiştirmek için uzlaşmasının ardından ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin azalacağı beklentisiyle dün dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyrediyor.

Dolar endeksi dün 94.779'a geriledikten sonra bugün 94.847'de bulunuyor. Dolar endeksi 15 Ağustos'ta bir yılın zirvesini görmesinden bu yana yüzde 2'nin üzerinde değer yitirdi.

Kaynak: Ajanslar