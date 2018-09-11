Doğum yolunda feci kaza: Bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

İzmir'de, doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Ayşe Demir, eşi tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken araç kaza yaptı. Bu kazada Demir, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında bugün saat 06.30 sıralarında, Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

DOĞUMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Ayşe Demir'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir'in doğum sancısı başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar