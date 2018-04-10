Doğum günü kutlaması acı sonla bitti

Ankara’da doğum günü kutlamasından dönen Güven-Aylin Kubat’ın içinde bulunduğu lüks otomobil, bir kamyonun altına girdi. Aracın hurdaya döndüğü kazada genç çift feci şekilde can verdi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde doğum günü kutlaması acı son buldu. Yemek dönüşü evlerine dönmek için yola çıkan çiftin içinde bulunduğu otomobil, bir kamyonla çarpıştı. Kazada karı-koca hayatını kaybetti. Korkunç kaza, önceki gece meydana geldi. Ankara’dan Kahramankazan istikametine giden Güven Kubat’ın (37) kullandığı 06 BH 9984 plakalı lüks otomobil, Ankara-İstanbul kara yolu Aydın Mahallesi mevkiinde, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

LÜKS ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Karşı şeride geçen araç, Remzi İnce (56) yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki eşi Aylin Kubat (26) ise feci şekilde can verdi. Korkunç kazayı gören diğer sürücüler, hemen telefona sarılarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Güven Kubat da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güven Kubat - Aylin Kubat

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Kamyon sürücüsü Remzi İnce gözaltına alındı. Aylin Kubat’ın doğum günü olduğu,çiftin 5 yaşındaki çocuklarını yakınlarına bırakarak gittikleri kutlama yemeğinden döndükleri öğrenildi. Kahramankazan’ın tanınmış ailelerinden olan Kubat çiftinin acı sonu ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Çiftin cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Güve-Aylin Kubat çiftinin cenazeleri, Çimşit Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazının ardından dualarla yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Ajanslar