Doğu Türkistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen Doğu Türkistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısında bulunan Sincan bölgesine bağlı Kaşgar vilayetide 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR



Depremin ardından bölgede hafif ve orta şiddette çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ajanslar