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04 Eylül 2018 09:30 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 09:31

Doğu Türkistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen Doğu Türkistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Doğu Türkistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısında bulunan Sincan bölgesine bağlı Kaşgar vilayetide 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Depremin ardından bölgede hafif ve orta şiddette çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Doğu TürkistanSsincanDeprem


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