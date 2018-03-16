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Doğu Guta'daki insanlık dramının fotoğrafları

Doğu Guta'daki insanlık dramının fotoğrafları

Üç haftadan fazla bir süredir yoğun bombardıman altında olan Doğu Guta'da insani kriz derinleşiyor. Suriye ordusu bölgedeki saldırılarını artırırken binlerce kişi evlerini terketmeye başladı. Dün 12 bin 500 sivil Doğu Guta'dan ayrıldı. Bugün de yine binlerce kişi yollarda. Bölgeye bugün düzenlenen hava saldırısındaysa aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 40 kişi öldü. Minik bir yavrunun bavul içerisinde taşınması ise Doğu Guta'da yaşanan insani dramı gözler önüne serdi.
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Gündem 16 Mart 2018 - 14:17

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