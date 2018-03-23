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23 Mart 2018 09:38 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 11:33

Doğu Guta'da 37 Sivil Yanarak Öldü

Esad Rejimi Doğu Guta'da sığınağa saldırdı

Doğu Guta'da 37 Sivil Yanarak Öldü

Esad Rejimi Doğu Guta'da sığınağa saldırdı 37 sivil yanarak öldü.


Kaynak: AA

Etiketler: EsedDoğu Guta


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