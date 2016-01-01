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Video / Yaşam / ‘Doğu Ekspresi’yle anılara yolculuk yaptılar
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Yaşam 30 Nisan 2018 - 15:18
Doğu Ekspresi'nde yaklaşık yarım asır önce bir kurbanlık keçiyi taşıyan Sivaslı Mustafa Karadağ, trenle yıllar sonra yolculuk yapan Karslı Hasan Cellat, şimdilerde konforlu bur hizmet sunan trendeki yolculuklarıyla eski günleri yad etti.