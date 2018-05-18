Doğan Babacan öldü mü? Kimdir ve Neden öldü?

Doğan Babacan öldü mü sorusu şimdi sıkça soruluyor. Türk tarihinin önemli hakemlerinden olan Doğan Babacan kimdir ve Neden öldü?

Türk tarihinin önemli hakemlerinden olan ve Dünya Kupası'nda ilk kez görev yapan Türk hakemi olma ünvanını taşıyan Doğan Babacan hayatını kaybetti. Sevenleri internette Doğan Babacan öldü mü aratmasını sıkça yaptı. Peki Türk tarihinin önemli hakemlerinden Doğan Babacan kimdir? Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakemi olan Doğan Babacan, hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Babacan Beşiktaş alt yapısında ayrıca futbol oynamıştı. Doğan Babacan neden öldü sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

88 yaşında hayata gözlerini yuman Doğan Babacan arkasında birçok güzel anı bıraktı. Peki Doğan Babacan kimdir? Münih 1972 Olimpiyat Oyunlarında ve 1974 FIFA Dünya Kupası’nda Hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya–Şili maçında Şili’li futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

Tarih 14 Haziran 1974′ü gösteriyordu… Doğan Babacan, Batı Almanya’da düzenlenen kupada, ev sahibi takımın Şili ile oynadığı maçta Dünya Kupaları’ndaki ilk kırmızı kartı gösterdi. Berlin‘de 110.000 kişinin önünde Alman oyuncu Berti Vogts’a sert giren Şilili Carlos Caszely’yi soğukkanlı bir şekilde oyundan atarak hem hafızalara kazındı hem de tarihe geçti. O maç aylarca Alman ve Avrupa televizyonlarına konu oldu. Bu arada Dünya Kupası’nda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Meksika‘da başlamıştı. Ancak o turnuvada kırmızı kart gören oyuncu olmamıştı.

1978 yılında hakemliği bırakmadan önce 10 yıl FIFA kokartlı hakem olarak görev yaptı. En son 1978 yılında Fenerbahçe ve Trabzonspor‘un oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupa maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı.

Bu arada hakemliği bıraktıktan sonra Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklayan Babacan, kariyerinde Siyah-Beyazlı takımın 20’ye yakın maçını yönetmiş, Kara Kartal bu maçların sadece 2’sini kazanabilmiştir.

Kaynak: AjansHaber