DİYARDEF Genel Başkanı: "Biz varız!"

Diyarbakır Dernekleri Federasyonu’nun Birlik ve Kardeşlik Gecesi’ne konuşan Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe, “ Benim adım Diyarbakır soyadım Türkiye” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır Dernekleri Federasyonu'nun (DİYARDEF) "Birlik ve Kardeşlik Gecesi"nde birlik mesajları verdi. Geceye, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Doğu ve Güneydoğu Bir Çatı Platformu Genel Başkanı Selim Korkmaz, 7 Renk Tek Yürek Platformu Genel Başkanı Ömer Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Gecede bir konuşma yapan DİYARDEF Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe, Malazgirt Meydan Muharebesi ile başlayan ve 15 Temmuz gecesinde devam eden kardeşliğin pekiştirilmesi için bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Yalçıntepe, “Bize sahip çıkın. Bölgemizde sıkıntı ve zulüm var. Bizim adımız Diyarbakır, soyadımız Türkiye” dedi. Diyarbakır Dernekler Birliği'nin Türkiye’nin bekası için çalışacağını kaydeden Yalçıntepe, “Biz, 25 kişilik bir ekiple Türkiye’nin her bölgesinden 33 dernekten kardeşimizle gönül köprüsü inşa ediyoruzt Ülkemizdeki kardeşliğin sürmesi için çalışıyoruz. Allah, kardeşliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Biz biriz, birlikte daha güçlüyüz” şeklinde konuştu. 7 Renk Tek Yürek Platformu Genel Başkanı Ömer Erdoğan, bütün Türkiye’nin her zaman doğu illeriyle birlik ve kardeşlik içinde yaşadığını, 40 yıldır oynanan nahoş tiyatronun gerçeği yansıtmadığını söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da "Biz iyinin arayışında, vatandaşa hizmet etmek için vesile üreten sivil toplum kuruluşları oluşturarak her alanda faydalı işler yapmayı amaçlayan bir milletin torunlarıyız" dedi.

Kaynak: Ajanslar