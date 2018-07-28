Diyarbakır'dan gelen korkunç haber!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kadın suda boğuldu.

Diyarbakır Silvan ilçesinde sıcak havalardan serinlemek için soluğu baraj kenarına pikniğe giden ailede 12 yaşındaki kız çocuğu barajın kenarında dengesini kaybederek suya düştü.

ANNE VE KIZ BOĞULDU İKİ KARDEŞ KAYIP



Kızın düştüğünü gören anne ve iki ablası küçük kızı kurtarmak için suya girdi. Akıntıdan boğulan anne ve bir kızın cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan diğer iki kız kardeşin 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından(UMKE) aramaya devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar