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Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri

Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri

Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Operasyonda bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi.
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Güncel 08 Nisan 2018 - 12:09

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