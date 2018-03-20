Diyarbakır'daki kupa finali için flaş karar!

Diyarbakır'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde e-bilet ve Passolig sistemi uygulanacağı açıklandı.

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Diyarbakır'da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finalin Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde ilk maçlar 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanmıştı. 27 Şubat'ta Teleset Mobilya Akhisarspor ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Yarı finaldeki diğer mücadelede ise Beşiktaş, 1 Mart'ta Fenerbahçe'yi ağırlamış ve dev derbi 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

TFF DE AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da oynanmasını kararlaştırdı.



3 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir, Süper Kupa'nın da Konya ilinde oynanması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda; ülkemizin ne denli güçlü ve güvenli olduğunu göstermenin en iyi yolunun başta futbol olmak üzere, önemli spor organizasyonlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kentlerimizde yapılmasının önemi ortaya çıktı.

TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

Bu karara göre Ziraat Türkiye Kupası finali, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: ajanslar