Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarampole devrien otomobilin içindeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdulsamet Kansu idaresindeki otomobil, Sinan Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ile Gülbahar Kansu ve Zeynep Sağıl, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildekilerin, Siirt'ten Diyarbakır'daki yakınlarının taziyesine gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.