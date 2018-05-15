Diyarbakır'da silahlı çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 aile arasında çatışma çıktı. 4 ölü, 2 yaralı olduğu biliniyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre, köyde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Ajanslar