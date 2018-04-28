Diyarbakır'da polis noktasına saldırı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yol kontrol noktasında görevli polis memurlarına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yol kontrol noktasında görevli polis memurlarına teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI



Saldırıda 1 polis memuru bacağından yaralanırken kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TACİZ ATEŞİ

Edinilen bilgiye göre, Ergani ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Uzaktan taciz ateşinde bulunan teröristler olay yerinden kaçarken, saldırıda 1 polis memuru ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ajanslar