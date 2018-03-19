Diyarbakır'da kupa finali heyecanı!

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, "kupa finali" sevinci yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kenti ziyaretinde, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da, bu stadımızda yapılacak.Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, şu salondaki coşkunuz, sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmasının ardından Diyarbakır'da 18 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası Final maçına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı hakim.



9 Mayıs'taki final maçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon liraya bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli "engelli dostu" statta oynanacak.



Yüzde 98'i tamamlanan ve 158 bin metrekare alanda UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek stat, final maçıyla hizmete açılmış olacak.



Konfor açısından Türkiye'nin sayılı stadyumları arasında yer alan 6 katlı tesisin dış cephe kaplaması ile çim serme işlemleri tamamlandı.



Skorboard, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi gibi alanları en uygun şekilde tasarlanan ve alttan ısıtmalı olacak stadyumda, 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunacak. Kendileri için ayrılan yerlere araçlarını park edecek engelliler, 21 asansörü kullanarak istedikleri katta karşılaşmaları izleyebilecek.





Kaynak: AA