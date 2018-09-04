Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler eve baskın düzenledi: 2 yaralı

Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir eve düzenlediği silahlı baskında 2 kişi yaralandı.

Olay merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 948. Sokakta bulunan bir evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler ev sahibi ile tartışmaya başladı.

EVİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR





Tartışmanın büyümesi üzerine evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar 2 kişiyi yaraladı. Saldırganlar kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar