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04 Eylül 2018 07:03 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 07:05

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler eve baskın düzenledi: 2 yaralı

Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir eve düzenlediği silahlı baskında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler eve baskın düzenledi: 2 yaralı

Olay merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 948. Sokakta bulunan bir evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler ev sahibi ile tartışmaya başladı.

Diyarbakır’da ev baskını: 2 yaralı

EVİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar 2 kişiyi yaraladı. Saldırganlar kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: DiyarbakırEvSaldırı


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