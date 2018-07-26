Diyarbakır'da kardeş kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da yaşayan iki kardeşin tartışması kavgaya dönünce Recep Baran silahla kardeşini vurarak ölümüne sebep oldu. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada, kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Olay, merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşti.

TARTIŞMA SONUCU KANLI BİTTİ

İki kardeş olan Salih ve Recep Baran arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan Salih Baran olay yerinde hayatını kaybetti. Recep Baran'a ise olayla ilgili hakkında soruşturma başlatıldı. Baran’ın cenazesi, olay yerine çağrılan ambulansla, otopsi yapılmak üzere DiyarbakırSelahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar