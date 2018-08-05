Son Dakika!
05 Ağustos 2018 15:31 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 15:35

Diyarbakır'da hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Diyarbakır'da bir yaralı yakınları kalp krizi geçiren hastanın olduğu odanın kapısını doktora ulaşmak için zorladı. Bunun üzerine hasta yakınları birbirine girdi. Bıçak, taş ve sopalar havada uçuştu.

Diyarbakır'da hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Diyarbakır'da merkeze bağlı köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ÇIKTI

İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

SOPA, BIÇAK, TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.

Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: diyarbakırhastane


0Yorum Yap