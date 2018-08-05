Diyarbakır'da hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Diyarbakır'da bir yaralı yakınları kalp krizi geçiren hastanın olduğu odanın kapısını doktora ulaşmak için zorladı. Bunun üzerine hasta yakınları birbirine girdi. Bıçak, taş ve sopalar havada uçuştu.

Diyarbakır'da merkeze bağlı köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ÇIKTI

İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

SOPA, BIÇAK, TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU



Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.

Yaralılar müdahalelerinin ardından gözaltına alınırken, polis kavganın ardından kaçan bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Ajanslar