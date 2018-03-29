Hain pusu... Uzun Namlulu Silahlar ve Roketli Saldırı
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.
1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI
Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: ajanshaber