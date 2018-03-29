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29 Mart 2018 14:35 | Son Güncelleme: 29 Mart 2018 15:50

Hain pusu... Uzun Namlulu Silahlar ve Roketli Saldırı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Hain pusu... Uzun Namlulu Silahlar ve Roketli Saldırı

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. 

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

 Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Kaynak: ajanshaber

Etiketler: saldırı


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