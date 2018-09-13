Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 817 kilogram esrar ele geçirildi

Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü 817 kilogram esrar ile 45 bin 876 kök kenevir ele geçirildikten sonra imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine, ilçeye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenledi.

Operasyonda toprağa gömülü 805 kilogramı toz, 12 kilogramı kubar olmak üzere 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri, 401 AK-47 tüfeği ile 698 M16 fişeği ele geçirildi.

Kenevirler imha edildi.

Kaynak: Ajanslar