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06 Eylül 2018 10:21 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2018 10:23

Diyarbakır'da çocuk gelini ihbar üzerine polis kurtardı

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri salondaki düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında olduğunu tespit etti.

Diyarbakır'da çocuk gelini ihbar üzerine polis kurtardı

Diyarbakır'da ihbar üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında, damat A.Y'nin 21 yaşında olduğunu tespit etti.

KIZ KORUMA ALTINDA

Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, A.Y'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı.

B.S'nin işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Çocuk gelinDiyabakırPolis


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