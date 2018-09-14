Diyarbakır'da cami minaresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'daki terör operasyonunda cami minaresine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Eylül'de başlatılan ve bugün sona eren operasyon kapsamında, güvenlik güçlerince Lice ilçesine bağlı bir köyde yapılan aramada cami minaresinde iki çuval içerisinde gizlenmiş kubar esrar ele geçirildi.

7 TON ESRAR



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan bu gece saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlanan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonunda 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştı.

Kaynak: Ajanslar