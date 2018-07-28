Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cenazeleri kimliklerinin tespiti için Diyarbakır'a getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar