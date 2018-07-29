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29 Temmuz 2018 15:50 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018 15:52

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışma sonucunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 el telsizi, bu silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Diyarbakır


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