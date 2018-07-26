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26 Temmuz 2018 09:12 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018 09:53

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kulp kırsalında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK tarafından yapılan açıklama;

 "Diyarbakır/Kulp kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 25 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: diyarbakır


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