Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kulp kırsalında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ
Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK tarafından yapılan açıklama;
"Diyarbakır/Kulp kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 25 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: Ajanslar