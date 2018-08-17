Diyanet İşleri Başkanı 'milli para' çağrısında bulundu

Ülke TV’de yayınlanan ‘Aslında Ne Oldu?’ programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş canlı yayına Mekke'den bağlanarak milli para çağrısı yaptı.

Hasan Öztürk’ün sunumuyla Mekke’den canlı yayınla ekrana gelen ‘Aslında Ne Oldu?’ programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dün akşam yayınlanan programda Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’ün ‘Yerli malların kullanılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine bir çağrıda bulunuyor musunuz?’ sorusunu cevaplayan Erbaş, hem sözlü hem de yazılı olarak milli para çağrısında bulunduklarını açıkladı.

DİYANET PERSONELLERİNE MİLLİ PARA ÇAĞRISI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ülkedeki tüm il ve ilçe müftülerine özel bir yazı gönderdiklerini söyledi ve bu yazıyı canlı yayında okudu. Erbaş verdiği mesajda Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırılar karşısında bütün diyanet personellerinin milli para kullanması gerektiğini söyleyerek lüks ve israftan kaçınılması konusunda da uyarıda bulundu.

DOLAR ÜZERİNDEN HAC VE UMRE YAPILMIYOR

Prof. Dr. Ali Erbaş ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac ve umre ibadetlerinin parasını 2 yıl önce dolar üzerinden almayı bıraktıklarını ve TL seferberliği başlattıklarını da hatırlattı.

Kaynak: Ajanslar