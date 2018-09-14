Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gençlere ve çocuklara sahip çıkalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis Polisevi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında uyarılarda bulunarak "Gençlere ve çocuklara sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere ve çocuklara sahip çıkılması gerektiğini savunarak "Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor. Hem de birtakım inkarcı ve dinden uzak ideolojiler" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 'İl Buluşmaları' kapsamında, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Alaiyye Medresesi ile il merkezindeki Geylani Külliyesi'ni ziyaret etti.

Ardından Bitlis Polisevi'nde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada tüm alanlarda ehliyetli, kaliteli ve nitelikli insanların yetiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Gençlere ve çocuklara sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor. Hem de birtakım inkarcı ve dinden uzak ideolojiler" dedi.

'VEBALİ AĞIR OLUR'

Bu bölgelerin İslamın ilk yıllarında fethedildiğini söyleyen Erbaş, "O gün bugündür mayası İslam ile yoğrulmuş olan bu milletin çocuklarını inkarcı bir ideoloji nasıl elde edip de dağa çıkarabiliyor, yanlış yönlere gönderebiliyor ve yönlendirebiliyor. O zaman medrese alimleri, talebeleri, imam hatip okulları, öğretmenleri, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, hocaları olarak bizler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları kendimizi muhasebeye çekmemiz lazım. Yoksa vebali ağır olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar