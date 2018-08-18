Diyanet Afrin şehidinin vasiyetini yerine getirdi!

Diyanet, Zeytindalı Harekatı’nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun vasiyetini, şehidin anne ve babasını hacca göndererek, yerine getirdi.

Afrin’de düzenlenen Zeytindalı Harekatı’nda şehit düşen sözleşmeli er Sergen Pamukçu, şehit olmadan 4 gün önce ağabeyine bir mesaj göndermişti.

Pamukçu mesajda "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Sergen Pamukçu için şubat ayında baba evine taziye ziyaretinde bulunduğunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehidin anne ve babasının hacca gönderilmesini istediği vasiyetini Diyanet olarak yerine getireceklerini söylemişti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ



Kutsal topraklara gelen hacı adayı şehit ailesi ve gazilerle Mekke’de buluşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş, şehidin annesi Seliz Pamukçu ile de görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini ifade ederek, “Cenab-ı Hak şehidimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.” diye dua etti.

Başkan Erbaş, peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en büyük mertebenin şehitlik olduğuna dikkat çekerek. “Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler. Biz de hiç olmazsa gerektiğinde canımızı feda edebilecek bir ruhu bütün gençlerimize, bütün çocuklarımıza Rabbim nasip eylesin.” diye konuştu.

Şehidin annesi Seliz Pamukçu ise eşi Fadil Pamukçu’nun Kabe’ye tavafa gittiğini söyledi. Duygu dolu anların yaşandığı görüşmede anne Pamukçu “Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim.” dedi.

Kaynak: Ajanslar