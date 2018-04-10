DİSK'ten 1 Mayıs kararı

DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs 2018 programını DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Ortak açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kutlama yapacakları alanın Maltepe olacağını söyledi.

TÜRK - İŞ ise daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Ajanslar