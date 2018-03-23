Dışişleri'nden Açıklama! ABD'den Füze Alımı İçin..

"Dışişleri Müsteşarımız haftaya ABD'ye gidebilir. ABD ile ortak görüşe varma üzerinde çalışılacak."

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

ABD'DEN FÜZE ALIMI

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

K:IRAK'A OPERASYON

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

IKBY'YE HAVA SAHASI AÇILACAK

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

AB ZİRVESİ

Sözcü, "AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar