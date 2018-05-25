Dışişleri'den ABD'ye F-35 yanıtı: Biz de karşılık veririz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada ABD heyetinin başta Münbiç olmak üzere bölgesel konuları görüşmek üzere Ankara'da olduğunu açıkladı. ABD Kongresi'nin F-35 kararını da değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'den bir heyetin Türkiye'de Menbiç konusunda bugün görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Aksoy, Türkiye'nin ABD'den F-35'leri teslim almak için bütün şartları yerine getirdiğini açıkladı.

Görüşmeye ilişkin açıklamalar yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy, ABD ile Suriye, Münbiç konulu çalışma grubu toplantısının ikincisinin bugün Ankara’da yapıldığını söyledi.

Aksoy, Türk firmalarının ABD tarafından özellikle İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan korumak için Türkiye'nin gerekli adımları atacağını belirtti.

Kaynak: Ajanslar