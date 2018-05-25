Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç ve ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD heyeti ile Münbiç görüşmesin ilişkin yapılan açıklamada, 'işbirliği için yol haritasının çerçevesi çizildi' ifadesi kullanıldı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye için kurulan Çalışma Grubu ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı.

DIŞİŞLERİ: MÜNBİÇ İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Toplantının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritasının belirlendiğini duyurdu.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ 4 HAZİRAN'DA

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da bir araya geleceği ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar