Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından FKÖ'nün Washington Temsilciliği’nin kapatılmasına "ABD’nin ortadoğu barış sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesidir" sözleriyle tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisinin kapatılma kararına yönelik bir açıklama geldi.

''TARAFSIZLIĞIN YİTİRİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ''

Açıklamada, "Washington FKÖ Temsilciliği’nin kapatılması kararıABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesidir. Türkiye Filistin halkının haklı davasında yanında yer almaya devam edecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada FKÖ'nün Washington ofisinin kapatıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada karara gerekçe olarak "Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD'nin barış planını kınadı" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Ajanslar