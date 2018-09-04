Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü. Görüşme talebi ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

Ankara'da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Rus uçakları İdlib'i vururken Ankara'da da kritik bir görüşme geçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.

Akşam saatlerinde de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Kaynak: Ajanslar