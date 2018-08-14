Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vizesiz Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenliyor...

ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI



Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.

Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

''ÇALIŞMALAR VAR''

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

Şu anda İdlib bölgesinde 12 tane gözlem bölgemiz var, çatışmalar, ateşkesi bozan durumlar oluştuğu zaman tedbirleri birlikte almamızdır. İdlib bölgesinde bazı terör grupları var, özellikle açılan koridorlar yoluyla silahlarıyla geldiler, ama özellikle sivil gruplara ve muhaliflere de tehditler.

Ilımlı muhalefet ve halk da bu teröristlerden çok rahatsız olduğuna göre bu mücadeleyi sağlamamız lazım, bu Suriye'nin geleceği için de önemli.

''AMERİKA'DA KARMAŞA VAR''

Beyaz Saray Büyükelçimiz Serdar Kılıç görüşmesini ayarladı, Amerika'da bir karmaşa var. Bunu çözmek isteyen gruplar da var, iç politika kaygısıyla davrananlar da var ama farklı politikalar var, iyi polis kötü polis durumu var mı belli değil.

LAVROV'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Son derece yoğun kültürel ilişkilerimiz var. Bu şartlarda, Rus turistler Türk tatil beldelerine akın ediyorlar, galiba yeni bir rekor kıracağız.

Bizim ilişkilerimiz sürekli yükseliştedir. Ortak çabalarımıza ivme kazandıran iki ülke lideridir. Onlar çalışmalarımız koordine ediyor. Emin bir şekilde ticaret hacmimiz artmaktadır. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük projelerimiz gerçekleşiyor. Seneye karşılıklı turizm yılımız olacak. Kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Rus turistler Türk beldelerine akın ediyorlar. Galiba yeni bir rekoru kıracağız.

Bizim ortaklarımızın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmamalarını olumlu değerlendiriyoruz. Modern dünyanın meselelerine nasıl baktığımızı Türk büyükelçilere yaptığım sunumda paylaştım. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, santajla buna karşı koymaya çalışıyor. Hatta bazı Batılı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş gibiler. Ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor.

Kısa bir süre evvel son terör gruplarına karşı nasıl mücadele ederiz ve İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Balkanlar, Ukrayna, Dağlık Karabağ sorunlarını değerlendirdik. Bizim ülkelerimiz dış siyasetteki stratejik ortaklığın pekişmesi için adımlar atacaktır.

Kaynak: Ajanslar