Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Litvanya'da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ''İlişkileri iyileştirmek için çabalayan Kongre üyeleri var'' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'da, mevkidaşı Linas Linkevicius ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(ABD heyetinin Türkiye temasları) Kongre üyelerinin de Türkiye'ye gelmesi önemli. İlişkilerin güçlenmesi için çalışan kongre üyeleri var. Her şeye rağmen diyalog olması önemli. FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. FETÖ Litvanya'da da Tatar toplumunu bölmeye zehirlemeye çalışıyor.''

''İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN TEHDİT DİLİNİ BİR KENARA BIRAKMAK LAZIM''

Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Başta ABD olmak üzere almak istedim bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Şu anda acil ihtiyacımı karşılayacak müttefiğim yok maalesef. F-35'in ortağıyız zaten. Ben istedim Türkiye çıkar. Kovboy filminde olduğu gibi 'ben her istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir.''

Kaynak: Ajanslar