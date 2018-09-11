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11 Eylül 2018 15:45 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 16:25

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım.'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya  Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı  Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın  toplantısı düzenledi.

Suriye'deki durumun herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu,  bu konuda aynı fikirde olan ülkelerle çalıştıklarını kaydetti.

İdlib'e rejimin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının devam ettiğini  belirten Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör  gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de en iyi çözüm olan 'siyasi çözüme' ulaşmada ciddi  bir ilerleme kaydedemesek de rejim ve onun destekçileri askeri çözüme inanıyor.  Her ne kadar Astana ve Soçi'de ciddi çaba harcadıysak da, Tahran'da katliamı  önlemek için bir araya geldiysek de rejimin saldırıları devam ediyor." diye  konuştu.

"Neden bu kadar çok sivili, binlerce kadın ve çocuğu öldürmek  gerekiyor?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu konuda birlikte bir adım atılması  gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Rusya, İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra  Suriye'de tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Türkiye  olarak Suriye'deki durumun sona ermesi ve barışçıl bir çözümün bulunması için  başta Rusya ve İran olmak üzere herkesle ikili ve üçlü olarak çalıştıklarını  söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkati çeken  Çavuşoğlu, "Ama masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmek (Suriye'nin)  toprak bütünlüğünü sağlamanın yöntemi değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Herkese Suriye'de rejimin saldırganlığına karşı seslerini  yükseltmeleri ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE-ROMANYA-POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı  çalışma yemeğinin ardından sona erdi. 

Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları  toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor  Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz yer aldı.

Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki  oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da  Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan  kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel  güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı  belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9  Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de  Varşova'da yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Melescanu ve Czaputowicz, toplantıya ilişkin ortak basın  toplantısı düzenleyecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Çavuşoğluidlib


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